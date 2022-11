Policisti tudi minuli vikend odkrili prevoznike migrantov

Metlika/Šmarje pri Jelšah, 7. novembra - Policisti so se tudi v minulih dneh ukvarjali z ljudmi, ki prevažajo tujce z željo po nezakonitem vstopu v državo ali pa so to že storili. Tako so v petek v Metliki ustavili avto z bosanskimi registrskimi oznakami, v katerem sta bila državljana Iraka, v okolici Šmarja pri Jelšah pa avto državljana Rusije, ki je prevažal dva sodržavljana.