Ljubljana, 7. novembra - Posvet Zveze društev diabetikov Slovenije (ZDDS) o novostih v obravnavi sladkorne bolezni, na kateri bodo med drugim sodelovali diabetologa UKC Ljubljana Tadej Battelino in Andrej Janež, družinska zdravnica Alenka Simonic in podpredsednik ZDDS Samo Fakin, bo ob 15. uri v Slovenski kinoteki na Miklošičevi 28, so sporočili iz ZDDS.