Azijske borze v zelenem

Tokio, 7. novembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali. Na dobro razpoloženje vlagateljev so vplivali v petek objavljeni podatki o višjem številu zaposlenih v ZDA, ki je preseglo pričakovanja. Trge prav tako niso posebej pretresle sobotne napovedi kitajskih oblasti, da bodo vztrajale pri strogi politiki do covida-19.