Reporter o Nataši Pirc Musar (7. 11.)

Ljubljana, 7. novembra - Silvester Šurla v komentarju Lisica in kislo grozdje piše o odnosu med kandidatko za predsednico republike Natašo Pirc Musar in revijo Reporter, ki je bila do Pirc Musarjeve večkrat kritična. Avtor meni, da je Pirc Musarjeva poskušala medij neupravičeno diskreditirati in da je sama počela to, kar je očitala medijem, vključno z Reporterjem.