Severna Koreja obljublja odločen odziv na skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje

Pjongjang, 7. novembra - Severnokorejska vojska je obljubila, da bo njen odgovor na skupne vojaške vaje zračnih sil ZDA in Južne Koreje trajen, odločen in prepričljiv, danes poročajo severnokorejski mediji. Pjongjang je prejšnji teden v odziv na največje tovrstne vaje v zgodovini, ki so se končale v soboto, že izstrelil več raket, vključno z medcelinsko balistično raketo.