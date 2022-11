Pogrešajo 16-letno Katarino Juhart iz Zgornje Kungote

V času odhoda je bila oblečena v bež trenerko, na hrbtni strani puloverja s kapuco ima napis "good things are going to heppend", in jeans jakno, obuta v bele visoke All star superge, nosi črna dioptrijska očala črne barve.

Policija prosi vse, ki bi pogrešano opazili ali o njej karkoli vedeli, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali anonimni