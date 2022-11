Rdeča krila po podaljšku do zmage v Madison Square Gardnu

New York, 7. novembra - Hokejisti Detroit Red Wings so dosegli sedmo zmago v sezoni, ko so na gostovanju v Madison Square Gardnu po podaljšku s 3:2 premagali New York Rangers. Junak večera za goste je bil Dominik Kubalik, ki je dosegel odločilni zadetek po 2:43 minute podaljšane igre. Z zmago rdeča krila v atlantski skupini zaostajajo le za Boston Bruins.