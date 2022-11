Biden in demokrati tik pred volitvami prisiljeni braniti doslej zagotovljene sedeže

New York, 7. novembra - Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo vodil kampanjo za kandidate svoje stranke v demokratskem New Yorku, kar posredno potrjuje napoved anket, da se demokratom na torkovih kongresnih in drugih volitvah sredi predsedniškega mandata ne obeta dober rezultat in jim preostane le obramba doslej zagotovljenih sedežev na državni in lokalni ravni.