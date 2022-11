Proti Izraelu verjetno tudi brez Gregorja Glasa

Ljubljana, 7. novembra - Močno oslabljeno slovensko košarkarsko reprezentanco čaka prva akcija po razočaranju in porazu v četrtfinalu eurobasketa. Z zgolj dvema igralcema, ki sta nastopila septembra v Nemčiji - Edom Murićem in Žigo Samarjem, se bo zoperstavila Izraelu in Nemčiji v kvalifikacijah za SP 2023.