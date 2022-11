Norveška in Švedska z drugo zmago, Danska prepričljiva

Ljubljana, 6. novembra - Tretji dan evropskega prvenstva v rokometu za ženske, ki ga organizirajo Slovenija, Črna gora in Severna Makedonija, so se zmag poleg Švedinj veselile še Hrvatice, Norvežanke in Danke. Norvežanke in Švedinje so edine s polnim izkupičkom in so si že zagotovile nastop v glavnem delu tekmovanja.