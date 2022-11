Danes na sporedu žreb evropskih nogometnih tekmovanj

Nyon, 7. novembra - Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu bodo danes izžrebali pare izločilnih bojev v klubskih tekmovanjih na stari celini. V ligi prvakov ter evropski in konferenčni ligi bo ples kroglic določil tekmece tudi sedmim slovenskim nogometašem in enemu trenerju. Žreb lige prvakov bo na vrsti prvi, in sicer ob 12. uri.