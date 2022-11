Laziu mestni derbi, Juventus premagal Inter

Ljubljana, 6. novembra - Nogometaši Lazia so v 13. krogu italijanskega prvenstva zmagali na rimskem derbiju, kjer so bili z 1:0 boljši od Rome. S tem je Lazio skočil na tretje mesto v serie A in dve točki zaostaja za drugouvrščenim Milanom. Juventus je v zadnji tekmi kroga pred domačimi navijači premagal Inter Milano z 2:0.