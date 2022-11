Vsa SP v športni gimnastiki in slovenske kolajne

Liverpool, 6. novembra - Vsa svetovna prvenstva v športni gimnastiki od leta 1903 naprej in slovenske kolajne, tudi tiste, ki sta jih Leon Štukelj in Miro Cerar osvajala za Jugoslavijo. Za samostojno Slovenijo sta v zbirko kolajn s SP prispevala le telovadna asa Aljaž Pegan na drogu (1 zlata, 3 srebrne) in Mitja Petkovšek na bradlji (2 zlati, 1 srebrna).