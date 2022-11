Na festivalu Enimation filmski izdelki mladih z vsega sveta

Maribor, 8. novembra - V Mariboru se danes začenja 12. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation. Letos je na festival, ki predstavlja filmsko produkcijo otrok in mladih z vsega sveta, prispelo 733 filmov iz 73 držav, izmed katerih je strokovna žirija izbrala 80 filmov za tekmovalni program. Letošnja izpostavljena tema je raznolikost in strpnost.