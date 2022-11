Evans Chebet in Sharon Lokedi do zmag na newyorškem maratonu

New York, 6. novembra - Kenijec Evans Chebet in njegova rojakinja Sharon Lokedi sta zmagovalca newyorškega maratona. Chebet je po aprilski zmagi v Bostonu zdaj s časom 2:08:41 dodal še drugo prestižno lovoriko, medtem ko je Lokedijeva ob debiju v New Yorku po taktičnem teku slavila s časom 2:23:23, poroča francoska tiskovna agencija AFP.