Na iranskih univerzah izbruhnili novi protesti

Teheran, 6. novembra - V Iranu so danes na univerzah in na pretežno kurdskem severozahodu države izbruhnili novi protesti, s čimer se v državi nadaljuje sedem tednov trajajoče protestno gibanje proti režimu, kljub ostremu zatiranju iranskih oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iranske varnostne sile so streljaje na protestnike in ranile več ljudi.