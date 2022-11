Zaradi toplega vremena brez paralelnih tekem v Lech/Zürsu

Lech, 6. novembra - Prihodnji konec tedna, 12. in 13. novembra, bi moral avstrijski Lech/Zürs gostiti žensko in moško paralelno tekmo za svetovni pokal v alpskem smučanju, vendar ti zaradi neugodnih vremenskih razmer ne bosta izvedljivi. Tekmi ne bosta prestavljeni, tako da bo naslednja preizkušnja ženski slalom v Leviju na Finskem 19. in 20. novembra.