Vreme: Jasno s kasnejšo oblačnostjo

Ljubljana, 6. novembra - Zvečer se bo v večjem delu Slovenije razjasnilo, ponoči pa od zahoda spet pooblačilo. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -2, drugod od 1 do 4, ob morju okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek dopoldne se bo razjasnilo, najkasneje na vzhodu Slovenije in čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, ponekod na zahodu se bo že nekoliko pooblačilo. Nekoliko topleje bo.

V sredo bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo še v severovzhodni Sloveniji. V hribovitih krajih na zahodu se bo začel pojavljati rahel dež. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad vzhodnim Sredozemljem in južnim Balkanom se zadržuje ciklon, nad srednjo Evropo in severozahodni Balkan pa iznad Rusije sega območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam v nižjih zračnih plasteh hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v notranjosti hrvaške pretežno oblačno, drugod sprva precej jasno, a s ebo v krajih severno in vzhodno od nas pooblačilo. V ponedeljek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda razjasnilo.