Ukrajina po navedbah ruskih sil v obstreljevanju poškodovala jez v Hersonu

Kijev, 6. novembra - Ukrajinske sile so danes v obstreljevanju ukrajinske regije Herson, ki si jo je septembra priključila Rusija, poškodovale jez Nova Kahovka na reki Dneper, so opozorile ruske okupacijske oblasti, poročajo tuje tiskovne agencije. V mestu Herson zaradi obstreljevanja ni vode in elektrike.