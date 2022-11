V Španiji po prepiru na poroki štirje mrtvi

Madrid, 6. novembra - V Španiji so davi po prepiru štirje osumljenci z avtomobilom trčili v udeležence poročne zabave. Pri tem so umrli štirje ljudje, štirje pa so bili huje ranjeni, je sporočila policija. Tri osumljence je policija že pridržala, četrtega pa še išče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.