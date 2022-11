Ob požaru v kuhinji lokala v Trbovljah reševalci nudili pomoč dvema osebam

Ljubljana/Trbovlje, 6. novembra - Gasilci so okoli poldneva v Trbovljah pogasili požar v kuhinji lokala s hitro prehrano. Posredovali so tudi reševalci, ki so pregledali dve osebi, ki sta se nadihali dima. Na kraju so bili prisotni tudi policisti in dežurni delavci elektro podjetja, poroča center za obveščanje. Požarni alarm se je sprožil tudi v zobotehnični ordinaciji v Ljubljani.