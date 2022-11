Smrt dveh oseb v stanovanju v Ljubljani po prvih podatkih ni posledica kaznivega dejanja ali nesreče

Ljubljana, 6. novembra - Ljubljanski policisti so bili zjutraj obveščeni, da svojci ne morejo stopiti v stik s starejšima osebama, ki sta sami živeli na območju Šiške. Policisti so s pomočjo gasilcev vstopili v stanovanje, kjer so našli mrtvi osebi. Vzrok smrti še ni znan. Po prvih podatkih smrt oseb ni posledica kaznivega dejanja ali nesreča, so pojasnili na PU Ljubljana.