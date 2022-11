Ilirija z zmago nad Rudarjem na tretje mesto 2. SNL

Ljubljana, 6. novembra - Nogometaši Ilirije 1911 so se z zmago v 15. krogu prti velenjskemu Rudarju prebili na tretje mesto lestvice. Velenjčane so premagali s 3:1 in imajo pet točk zaostanka za vodilno Rogaško in štiri za Aluminijem. Matej Poplatnik, Dominik Ivkič in Dejan Djermanović so bili strelci za Ilirijo, Amadej Vošnjak pa za Rudar.