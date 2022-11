Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 6. novembra - Danes se bo iznad vzhodnih krajev oblačnost umikala proti Hrvaški. Drugod bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, na vzhodu pa severnik. Veter bo do večera ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek dopoldne se bo razjasnilo, najkasneje na vzhodu Slovenije. Najvišje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, zvečer se bo v hribih na zahodu pooblačilo. Nekoliko topleje bo. V sredo bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo še na severovzhodu Slovenije. V hribovitih krajih na zahodu se bo začel pojavljati rahel dež. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad vzhodnim Sredozemljem in južnim Balkanom se zadržuje ciklon, nad srednjo Evropo in severozahodni Balkan pa iznad Rusije sega območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam v nižjih zračnih plasteh hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, le v krajih vzhodno od nas bo prevladovalo oblačno vreme. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja, ki bo do noči večinoma ponehala. V ponedeljek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda razjasnilo

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv ugoden. V noči na ponedeljek se bo vremenska obremenitev prehodno povečala in v ponedeljek čez dan znova popustila.