Kopitar prispeval odločilno asistenco

Los Angeles, 6. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL vpisali novo zmago. V domači dvorani so s 5:4 premagali gostujočo zasedbo Florida Panthers ter vknjižili še sedmo zmago v tej sezoni. Ključna vloga je znova pripadla slovenskemu asu Anžetu Kopitarju, ki se sicer ni vpisal med strelce, je pa prispeval asistenci, za delni izid 3:2 in za 5:4.