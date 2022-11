Prvi letošnji ženski odbojkarski derbi Kamničankam

Ljubljana, 5. novembra - Odbojkarice Calcita Volleyja so dobile prvi letošnji derbi najboljših slovenskih ekip zadnjega desetletja in do petega kroga neporaženih v prvenstvu. V domači dvorani so s 3:1 premagale Novo KBM Branik, ki se je večji del tekme dobro upiral, toda zmage branilk naslova prvakinj vendarle ni mogel ogroziti.