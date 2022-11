Pique se je od Camp Noua poslovil z zmago

Barcelona, 5. novembra - Nogometaši Barcelone so v 13. krogu španskega prvenstva premagali Almerio z 2:0 in tako poskrbeli za zmagovito slovo dolgoletnega člana kluba Gerarda Piqueja od stadiona Camp Nou. Petintridesetletni Pique je igral do 83. minute, ko so ga gledalci s stoječim aplavzom pospremili na klop.