ACH brez večjih težav do zmage proti Merkur Mariboru, Salonit v krizi

Ljubljana, 5. novembra - Odbojkarji ACH Volleyja so v šestem krogu državnega prvenstva prišli še do šeste zmage. Brez večjih težav so s 3:0 ugnali Merkur Maribor, ekipo, ki jim je bila v zadnjih dveh letih konkurent v boju za naslov prvaka, letos pa s precej spremenjeno postavo za to ne more več konkurirati.