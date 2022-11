MZZ še vedno nima potrditve žrtev današnje nesreče v Italiji

Ljubljana/Bari, 5. novembra - Na zunanjem ministrstvu (MZZ) še vedno nimajo potrditve identitete žrtev današnje helikopterske nesreče v Italiji, slovensko veleposlaništvo v Rimu pa je v stiku z italijansko policijo in ekipo, ki nesrečo preiskuje. Po poročanju medijev so v nesreči poleg dveh pilotov in zdravnika umrli štirje slovenski turisti, člani iste družine.