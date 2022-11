Izidi smučarskih skokov v Wisli (2)

* Izidi, svetovni pokal, Wisla, ženske: 1. Silje Opseth (Nor) 251,5 točke (123/127 m) 2. Marita Kramer (Avt) 244,2 (121,5/125) 3. Eva Pinkelnig (Avt) 243,1 (125,5/126,5) ... 7. Nika Križnar (Slo) 228,2 (118/121) 8. Ema Klinec (Slo) 226,8 (119/124) 18. Urša Bogataj (Slo) 203,9 (112,5/114,5) 25. Nika Prevc (Slo) 176,6 (104/113,5) ... - brez finala: 32. Katra Komar (Slo) 37. Nejka Repinc Zupančič (Slo) * Svetovni pokal, skupno (1/26): 1. Silje Opseth (Nor) 100 2. Marita Kramer (Avt) 80 3. Eva Pinkelnig (Avt) 60 ... 7. Nika Križnar (Slo) 36 8. Ema Klinec (Slo) 32 18. Urša Bogataj (Slo) 13 25. Nika Prevc (Slo) 6 * Pokal narodov: 1. Norveška 186 2. Avstrija 179 3. Slovenija 87 ... * Izidi, svetovni pokal, Wisla, moški: 1. Dawid Kubacki (Pol) 272,2 (130,5/132,5) 2. Halvor Egner Granerud (Nor) 266,6 (130/133,5) 3. Stefan Kraft (Avt) 258,0 (125/133,5) ... 17. Peter Prevc (Slo) 232,6 (121,5/118,5) 20. Timi Zajc (Slo) 229,7 (117/126,5) 25. Anže Lanišek (Slo) 219,8 (117/115) ... - brez finala: 33. Lovro Kos (Slo) 43. Žiga Jelar (Slo) 48. Domen Prevc (Slo) * Svetovni pokal, skupno (1/32): 1. Dawid Kubacki (Pol) 100 2. Halvor Egner Granerud (Nor) 80 3. Stefan Kraft (Avt) 60 ... 17. Peter Prevc (Slo) 14 20. Timi Zajc (Slo) 11 25. Anže Lanišek (Slo) 6 * Pokal narodov: 1. Poljska 199 2. Avstrija 182 3. Norveška 165 ... 6. Slovenija 31