V nesreči helikopterja v Italiji umrli štirje Slovenci

Rim/Ljubljana, 5. novembra - V nesreči helikopterja na jugu Italije so danes umrli štirje Slovenci, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Gre za člane iste družine, med njimi je tudi 13-letno dekle. V nesreči so umrle še tri osebe, zdravnik in dva pilota, še poroča Ansa. V času nesreče je bilo na območju slabo vreme.