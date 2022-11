Ljubljana, 5. novembra - Nogometaši Rogaške so v 15. krogu 2. slovenske lige doma premagali Krško z 2:1 in se znova zavihteli na vrh lestvice. Tam imajo točko prednosti pred Aluminijem in že šest pred Krko. Zmago Slatinčanom je v 81. minuti zagotovil Rok Pirtovšek.