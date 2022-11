Slovenci trikrat srebrni in dvakrat bronasti na balinarskem SP

Mersin, 5. novembra - Finalni dan moškega svetovnega prvenstva v balinanju v Mersinu je Slovencem v konkurenci 37 držav prinesel tri srebrne in dve bronasti medalji. Srebrni so bili Dejan Tonejc, Erik Čeh in Marko Švara. Bron so osvojili Tonejc in Švara v igri dvojic ter Anže Petrič in Gašper Povh v štafetnem zbijanju, Petrič je bil še peti v hitrostnem zbijanju.