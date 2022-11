V požaru v lokalu v Rusiji umrlo 15 ljudi

Moskva, 5. novembra - V požaru v lokalu v ruskem mestu Kostroma okoli 300 kilometrov vzhodno od Moskve je umrlo 15 ljudi, pet je ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. Lokal je zagorel ponoči, okoli 250 ljudi so uspeli iz poslopja rešiti. Požar, ki je zajel 3500 kvadratnih metrov površine, so do jutra pogasili.