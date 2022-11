V nakupovalnem središču v Ljubljani po vdrtju stropa prostore zalila voda

Ljubljana, 5. novembra - V dopoldanskem času je v eni izmed trgovin na območju Rudnika v Ljubljani prišlo do napake na vodovodnem sistemu, zaradi česar se je vdrl strop, prostore pa je zalila voda, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Po poročanju več spletnih medijev, naj bi do nesreče prišlo v nakupovalnem središču Supernova Rudnik. Poškodovanih ni.