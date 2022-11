Na Vodnikovi domačiji pripovedovalska predstava Lukec in njegov škorec

Ljubljana, 5. novembra - V okviru praznovanja 70-letnice knjižne zbirke za mladino Sinji galeb bo na odru Vodnikove domačije v nedeljo premiera pripovedovalske predstave Lukec in njegov škorec, ki je nastala po istoimenski zgodbi Franceta Bevka in je prvič izšla v Sinjem galebu leta 1931, pozneje pa še leta 1977 in 2020. Zgodbo bo pripovedovala Katja Preša.