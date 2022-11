Kandidate Svobode za koprske mestne svetnike povezuje želja za razvoj občine

Koper, 5. novembra - Gibanje Svoboda je v petek predstavilo kandidate za mestne svetnike v Kopru. "Kandidate in kandidatke povezujejo iste vrednote, predvsem pa ljubezen do našega kraja in želja, da aktivno sodelujemo pri nadaljnjem razvoju Mestne občine Koper," je ob predstavitvi dejala istrska poslanka v DZ in generalna sekretarka stranke Tamara Kozlovič.