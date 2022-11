Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 5. novembra - Danes bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo na zahodu Slovenije. Na jugovzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Proti večeru se bo pričelo jasniti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod na Gorenjskem in na severovzhodu severni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, na vzhodu pa severnik. Veter bo do večera ponehal. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli -2, drugod od 1 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah megla. V torek čez dan bo zapihal jugozahodnik, nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Ciklonsko območje z vremensko fronto se je pomaknilo nad južni Jadran. Iznad jugozahodne Evrope se nad Alpe širi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas povečini sončno. Drugod bo več oblačnosti, v sosednjih pokrajinah Hrvaške bo zjutraj in dopoldne še deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna, v Kvarnerju in pod Velebitom močna burja. V nedeljo bo pretežno jasno, več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila, le vremensko najbolj občutljivi bodo še imeli manjše vremensko pogojene težave. V nedeljo bo vremenski vpliv ugoden.