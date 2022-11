Newyorški borzni indeksi so se vrnili k tedenskim padcem

New York, 5. novembra - Newyorški borzni indeksi so po kratkem premoru v petek na tedenski ravni ponovno padli, razlogi pa so enaki kot doslej - skrb zaradi inflacije in naraščanja obrestnih mer. Poslovna poročila podjetij so sicer večinoma ugodna in služijo kot zavora še večjim borznim padcem.