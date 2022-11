Barcelona, 4. novembra - Košarkarji Barcelone so v šestem krogu poskrbeli, da v evroligi ni več neporaženih ekip. Pred domačimi gledalci so premagali Fenerbahče z 81:80. Odmevno zmago so zabeležili tudi igralci Valencie, ki so v Pireju premagali Olympiacos s 83:82.