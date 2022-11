Enotna lista se želi lotiti novih izzivov s pomlajeno ekipo

Enotna lista (EL) naj bi deželno zborovanje imela že maja, vendar je predsedstvo takrat sklenilo, da stranka ne bo samostojno nastopila na deželnozborskih volitvah. Zborovanje so preložili na jesen in v izjavi zapisali, da se želijo do tedaj "najbolje pripraviti na nadaljnje izzive".

Izzivov se deželna Enotna lista namerava lotiti s pomlajeno ekipo, saj predlog za novo predsedstvo vsebuje kar štiri nove člane iz mlajše generacije samostojnega političnega gibanja. To so Andrej Hren, ki naj bi postal podpredsednik, Nadja Kramer, Hannes Piskernik in Peter Janežič.

Predsednik naj bi ostal Gabriel Hribar, podpredsednica pa naj bi bila še naprej Marinka Mader-Tschertou. Član predsedstva naj bi ostal tudi Marko Trampusch. Nov član predsedstva bo domnevno tudi Vinko Kušej, ki naj bi prevzel blagajniške posle. Jaka Dovjak in Vladimir Smrtnik ne bosta več člana predsedstva, navaja tednik Novice.

Že nekaj časa mnogi vidni zastopniki občinskih frakcij zahtevajo radikalne spremembe pri Enotni listi, tako na vsebinski kot na organizacijski ravni. Med tistimi, ki so javno artikulirali zahtevo po spremembah, je trenutno edini župan iz vrst EL ter predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik, pa tudi člana dosedanjega predsedstva Trampusch in Mader-Tschertou.

Kritiki poudarjajo, da gre pri tem za politično prisotnost EL v javnosti in pozicioniranje stranke, mnogi pa si želijo tudi več pomoči deželne EL občinskim frakcijam, bodisi organizacijske, bodisi v obliki šolanja ali pri pravnem svetovanju.