Guterres obsodil severnokorejske raketne poskuse

New York, 4. novembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pred današnjim zasedanjem Varnostnega sveta ZN na temo Severne Koreje obsodil raketne poskuse, ki jih v zadnjem času izvaja ta država. Guterres je izrazil "globoko zaskrbljenost" in Severno Korejo pozval, naj "se nemudoma vzdrži provokativnih dejanj in izpolni svoje mednarodne obveznosti".