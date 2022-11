V Murski Soboti ulična razstava o Mustru in njegovih stripovskih junakih

Murska Sobota, 6. novembra - V Murski Soboti je na ogled ulična razstava o stripovskem junaku Zvitorepcu, posvečena 70. obletnici njegove prve objave, ter o njegovem avtorju Mikiju Mustru, pionirju slovenskega stripa in animiranega filma. Razstava prikazuje prebrisanega lisjaka in njegova prijatelja, želvaka Trdonjo in volka Lakotnika ter druge stripovske like.