Pregled - lokalne volitve 2022, 4. 11. (petek)

MARIBOR - Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič je na povabilo županskega kandidata Gibanja Svoboda Vojka Flisa obiskal Maribor, kjer sta se sestala z ravnateljema Osnovnih šol Tabor I in Draga Kobala, nato pa sta obiskala še sedež mariborske univerze, kjer ju je sprejel rektor Zdravko Kačič. Papič mu je zagotovil, da so finančne razmere za področje visokega šolstva in znanosti za prihodnja leta dobre.

KOPER - Predstavniki Liste Zavedno Koper so se po zavrnitvi njihovih kandidatur na občinski volilni komisiji in upravnem sodišču obrnili še na ustavno sodišče. Trdijo, je bila 63 ljudem s tem neupravičeno kršena pasivna volilna pravica in da v postopku potrjevanja kandidatur niso ravnali v nasprotju z zakoni.

JESENICE - V jeseniški občini se tako kot že pred štirimi leti znova obeta zanimiv boj za županski stolček. Aktualni župan Blaž Račič, ki znova kandidira s podpisi volivcev, ima štiri izzivalce. To so kandidat SD Peter Bohinec, kandidat SDS Andrej Vastl, kandidatka Gibanja Svoboda Sabina Mulalić in nestrankarska kandidatka s podporo Neodvisne liste za boljše Jesenice Eva Mlakar.

LJUBLJANA - Po površini je največja slovenska občina Kočevje. Meri 556 kvadratnih kilometrov ali skoraj 80-krat več kot najmanjša Občina Odranci, ki ima manj kot sedem kvadratnih kilometrov. Medtem ko je vzhod Slovenije razdrobljen na majhne občine, je na zahodu ravno obratno. Kočevju po površini sledijo tri zahodne občine - Ilirska Bistrica, Tolmin in Bovec, na petem mestu je Črnomelj.