Predsedniške volitve: Kandidata z različnimi pogledi na soočanje države s krizami

pripravila Lea Majcen

Ljubljana, 8. novembra - Predsedniška kandidata Nataša Pirc Musar in Anže Logar imata nekoliko različne poglede na soočanje države z različnimi krizami, sta bila pa oba kritična do nekaterih ukrepov, sprejetih v epidemiji covida-19. Več je treba narediti tudi v boju z draginjo in revščino, menita. Strinjata se, da potrebujemo korenito pokojninsko in zdravstveno reformo.