V Bakuju za začetek tretje mesto Štangarjeve

Baku, 4. novembra - Slovenska judoistka Maruša Štangar je na tekmi za grand slam v Bakuju osvojila tretje mesto v kategoriji do 48 kg. Štangarjeva je bila prva od treh Slovenk, ki so nastopile v azerbajdžanski prestolnici, v soboto bo na tatamiju Andreja Leški (do 63 kg), v nedeljo pa še Metka Lobnik (do 78 kg).