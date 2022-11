V Cankarjevem domu dnevi v poklon ustvarjanju Matije Ferlina

Ljubljana, 5. novembra - V Cankarjevem domu bodo do 8. novembra gostili projekt Sad Sam Manifestacija oz. dneve, posvečene opusu hrvaškega režiserja, koreografa in performerja Matije Ferlina. Sad Sam Manifestacijo bo ob 18.30 uvedlo odprtje razstave Matije in Mauricia Ferlina Staging Plays, ob 20. uri pa bo sledila še predstava v Ferlinovi režiji in koreografiji Samice.