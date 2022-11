Vreme: Pretežno oblačno

V soboto bo na zahodu povečini sončno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo zmerno, na vzhodu pretežno oblačno. V jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne občasno še rahlo deževalo. V višjih legah in po nižinah predvsem severovzhodne Slovenije bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo pretežno jasno. Oba dneva bo zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad severnim Jadranom je ciklonsko območje, vremenska fronta se pomika prek Slovenije. Za njo se bo nad Alpami krepilo območje visokega zračnega tlaka.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo v krajih vzhodno od nas še deževalo. Drugod se bo delno zjasnilo.

V soboto bo v krajih zahodno in severno od nas povečini sončno. Drugod bo več oblačnosti, v sosednjih pokrajinah Hrvaške bo zjutraj in dopoldne še deževalo. Pihal bo severni veter, ob severnem Jadranu zmerna, pod Velebitom močna burja.