Ljubljanska borza: SBI TOP tretji dan zapored s padcem

Ljubljana, 4. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je tudi tretji dan skrajšanega trgovalnega tedna končal pod gladino. Izgubil je 0,21 odstotka in se ustavil pri 1004,37 točke. Skupni promet je dosegel 950.138 evrov, najprometnejše so bile delnice NLB in Krke, ki so se sicer podražile.