Vlada za leto 2024 zagotovila več denarja za cestno in športno infrastrukturo

Ljubljana, 4. novembra - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2024, in sicer je zagotovila dodatnih 21 milijonov evrov sredstev za investicije v cestno in športno infrastrukturo. Skupni prihodki in odhodki kljub temu ostajajo nespremenjeni.